التحذير من أمطار غزيرة في بعض مناطق العراق

2021/02/04 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الارصاد الجوية في العراق، من امطار غزيرة تشمل كافة مدن البلاد.

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