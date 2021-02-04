نائب: الخلافات السياسية حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية تعرقل تمريره

2021/02/04 | 08:33 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي الشبكي، الخميس، أن الخلافات السياسية مستمرة بشأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مبينا ان فقرة العقوبات باتت المعرقل الاساس لتمريره داخل البرلمان.

وقال الشبكي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 4 شباط 2021، إن "اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية لا يزال معرقلا لتشريع قانون جرائم المعلوماتية".

وتابع ان "تلك الكتل استعانت ببعض منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة في ايقاف تشريع هذا القانون ما لم يتم تشذيبه وتعديله وتخفيف العقوبات التي تضمنها او الغاؤها بشكل تام".

وأشار إلى ان "هذا القانون يحتاج الى نقاشات مكثفة للتوصل الى نقاط تلاق من اجل انضاجه ومن ثم طرحه للتصويت في مجلس النواب".

ر.إ

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