2021/02/04 | 08:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتعهد لتحالف كوردستاني بمعالجة رواتب الموظفين الاتحاديين في الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/04 | 08:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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