 نائب مستقل: جميع الاسباب جاهزة لتأجيل الانتخابات عن الموعد الجديد

2021/02/04 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب المستقل باسم خزعل، ان الانتخابات لن تجر بالموعد الجديد المحدد لها من قبل الحكومة لافتا الى ان هناك اتفاق على التأجيل الى موعد اخر، خاصة ان جميع الاسباب جاهزة.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الجميع متفق على اجراء الانتخابات بعد شهر تشرين الاول الذي حددته الحكومة، ومن المرجح الغاء الموعد الجديد الذي حددته الحكومة”.واضاف ان “الكثير من الاسباب تحول دون اجراء الانتخابات في الموعد الجديد، خاصة ان قانون المحكمة الاتحادية مازال مبهما ولم يتم حسمه بعد”.وبين ان “مفوضية الانتخابات مازالت غير جاهزة او مستعدة على اجراء الانتخابات وفق القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان في العام الماضي”.



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