"إيران لن تعترف بالحكم".. محكمة بلجيكية تحدد مصير الأسدي الخميس

2021/02/04 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس حكمها على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعا لمعارضين لنظام طهران في فرنسا في 2018.وقد يحكم على أسد الله أسدي (49 عاما) الذي جرت محاكمته مع ثلاثة شركاء مفترضين وينفي الوقائع، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما بتهمة "محاولات قتل إرهابية" و "مشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية

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