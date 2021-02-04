فيروس “نيباه” المميت هل يدخل العراق؟.. أول تصريح من منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص

2021/02/04 | 08:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استبعدت منظمة الصحة العالمية، انتشار فيروس “نيباه” المميت في العراق وذلك بسبب طرق انتقال العدوى لهذا الفيروس.

وقال رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاتت، للصحيفة الرسمية، ان “فيروس نيباه ليس جديدا، فقد ظهر اولا في ماليزيا عام 1999 حيث ظهرت أعراضه عند المزارعين الذين يتعاملون مع الخنازير، بعدها اختفى المرض، وظهر في بنغلادش والهند عند بعض الناس الذين يتناولون اغذية ملوثة ببعض افراز الخفافيش”.

وأضاف أن “المرض ينتقل بشكل اساس من الحيوان الى الانسان، مع وجود بعض الانتقالات من انسان الى آخر، كما ان البيئة الحاضنة لهذا المرض هي خفاش الفاكهة، والتواصل مابين الإنسان والخنازير”، بينما أكد أن “البيئة العراقية غير مناسبة ولا حاضنة للفيروس”.

ويسبب الفيروس بشكل اساس التهاب الدماغ، وقد يكون قاتلا لكن ليس كل الاشخاص المصابين به، يكونون عرضة للاصابة بالتهاب الدماغ.

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