الخيكاني: الكيان الصهيوني اشترى ذمم بعض العرب للوقوف بوجه العراق و3 دول اخرى

2021/02/04 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الكياني الصهيوني وبدعم الرئيس الاميركي السابق ترامب، قد اشترى ذمم بعض الحكام العرب لاستخدامهم كبيادق حرب ضد العراق وايران وسوريا ولبنان، لافتا الى ان الكيان الغاصب يدفع باتجاه زعزعة استقرار العراق لتدميره من الداخل.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “نتنياهو وبمساندة من ترامب حصل على مؤازرة السعودية والبحرين والامارات وبعض الدول ذات التطبيع المبطن للوقوف بوجه العراق وسوريا وايران ولبنان”.واضاف ان “الكيان الصهيوني دفع بالمجاميع الارهابية لتدمير سوريا ومن ثم محاولتها تدمير العراق حيث انتهى زحفها على يد رجال الحشد الشعبي والقوات الامنية”.وبين ان “عودة نشاط الارهاب من جديد في بعض مناطق العراق يؤكد سعي الكيان الصهيوني وبدفع خليجي لارباك الوضع الداخلي للعراق لدفعه باتجاه التطبيع مع ذلك الكيان”، لافتا الى ان المسعى الصهيوني لم يكن موجودا لولا وجود اطراف سياسية تدفع باتجاه التطبيع”.



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