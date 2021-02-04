بيان من مصرف الرافدين: صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط

2021/02/04 | 08:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.

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وذكر المصرف في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 شباط 2021)، "نعلن عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط".

وأعلن مصرف الرافدين، أمس الاربعاء، مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.

وأوضح المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 شباط 2021)، أنه "تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني"، مشيرا الى "انه بامكان المتقاعدين لتسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

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