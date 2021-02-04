الرافدين يعلن عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط

2021/02/04 | 08:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري.وذكر المصرف في بيان مقتضب، “نعلن عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط”.

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