2021/02/04 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسين العقابي

المعلومة/ خاصاكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان البرلمان لن يسمح بتمرير فقرة في قانون الموازنة تتيح للحكومة بيع بنى تحتية بقيمة نصف تريليون دولار، لافتا الى ان هناك تحركات حثيثة لوضع حد للفقرات التي تتيح للدولة بيع ممتلكاتها.وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “هناك خطر حقيقي يحيط اصول الدولة وممتلكاتها في حال تمرير احدى فقرات الموازنة المتعلقة ببيع هذه الممتلكات، اذ لايمكن السماح بحصول هذا الامر”.واضاف ان “قيمة البنى التحتية العراقية تتجاوز نصف تريليون دولار بحسب المختصين، وبالتالي فأن الخطر المحدق بالبنى الصناعية والعقارية والانتاجية والمتخصصة بالنفط والغاز يجب تداركه”.واكد ان “البرلمان لن يسمح بتمرير الفقرات المتعلقة ببيع اصول الدولة وممتلكاتها ضمن قانون موازنة 2021، حيث قام البرلمان منذ ايام بالتحرك لوضع حد لهذه الفقرات لضمان عدم تمريرها في الموازنة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي: لن نمرر فقرة تتيح بيع بنى تحتية بقيمة نصف تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي: لن نمرر فقرة تتيح بيع بنى تحتية بقيمة نصف تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).