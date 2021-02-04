المنافذ الحدودية تتحدث عن اجراءات ستتخذ قريبا لاحكام السيطرة على معابر الاقليم

2021/02/04 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

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رئيس هيئة المنافذ الحدودية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، عن إجراءات ستتخذ قريبا من شأنها احكام السيطرة على منافذ إقليم كوردستان، مؤكدا ارتفاع إيرادات المنافذ العام الماضي مقارنة بالعام 2019.

وقال الوائلي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 4 شباط 2021ن إنه "على الرغم من اجراءات الغلق وحظر التجوال بسبب انتشار وباء كورونا فان إيرادات المنافذ الحدودية ارتفعت خلال العام 2020 مقارنة بـ 2019".

وأضاف ان "حجم الايرادات خلال العام الماضي بلغت ترليونا ومئة واربعة وتسعين مليار دينار، بينما كانت خلال العام 2019 ترليونا ومئة واثنين وعشرين مليارا اي بفارق يصل الى 71 مليار دينار".

وأوضح ان "تلك الزيادة تحققت في ظل اجراءات غلق المنافذ الحدودية وحظر التجوال الذي دام سبعة اشهر"، مبينا ان "تلك الزيادة كانت بفضل تشديد الرقابة والسيطرة والاشراف من قبل هيئة المنافذ الحدودية".

وفيما يتعلق بالمنافذ غير الرسمية، أشار الوائلي، إلى ان "نائب قائد العمليات المشتركة ناقش مع وفد برئاسة وزير الداخلية في الاقليم اغلاق المعابر غير الرسمية"، كاشفا عن اجراءات ستتخذ قريبا من شأنها احكام السيطرة على منافذ كردستان بعد اتباع الطرق القانونية والسياقات والمخاطبات الرسمية.

ر.إ

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