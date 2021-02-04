خبير اقتصادي: الحكومة تتحمل مسؤولية استغلال “اصحاب المولدات” للمواطنين

2021/02/04 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان اجراءات الحكومة فيما يتعلق برفع سعر الدولار وكذلك عدم توفيرها وقود المحطات الغازية تسبب في رفع تسعيرة المولدات الاهلية نتيجة قلة ساعات تجهيز الطاقة.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة بامكانها جعل العراق من اوائل الدول المصدرة للطاقة لما يحتويه من احتياطي ضخم يعد الثاني عالميا، في حين تسيطر سياسات اميركا ودول الخليج على القرار الاقتصادي وتمنع حدوث ذلك”.واضاف ان “عدم استغلال الحكومة للغاز العراقي والوقود البديل تسبب بتراجع تجهيز الطاقة، حيث استغل ذلك اصحاب المولدات برفعهم تسعيرة الامبير الواحد لاكثر من 20 الفاً، حيث لم يجدوا رداً حكوميا رادعا لاستغلالهم”.وبين ان “محاربة الشعب اقتصاديا ومحاولة تجويعه ستعصف بالعراق نحو المجهول وستزيد من ديونه للمجتمع الدولي، الامر الذي يحتاج الى معالجة سريعة من مجلس النواب وايقاف اجراءات الحكومة وتفعيل دوره الرقابي بشكل ينتشل الشعب من فكي الحكومة”.



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