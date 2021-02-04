التربية توضح بشأن إغلاق المدارس المسجل فيها إصابات بكورونا

2021/02/04 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

كشفت وزارة التربية، عن تفاصيل تأجيل موعد امتحانات الدراستين الابتدائية والثانوية من السادس لشهر الشباط الى الـ 20 من الشهر ذاته، فيما أشارت إلى أن حالات الإصابات بكورونا التي تسجل لا تغلق المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن "الكثير من المدارس أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جداول الامتحانات والتي قد تكون أسبوعاً واحداً وهذا لا يكفي حيث أن المدة الزمنية للامتحانات هي ضعف المدة التي كانت تعطى سابقاً للدراسة الابتدائية"، لافتاً إلى أن "هناك ضوابط وقواعد ودراسات على اثرها يوضع الجدول ولا يتوقع الطالب او المدرس او المجتمع ان الجداول او المواعيد توضع من دون دراسة".

وأضاف أن "الكثير من المعوقات التي تتداخل مع مواعيد الجدول، فضلاً عن وجود أمور قسرية جعلت من التأجيل واجباً وهي الظروف الاستثنائية".

وتابع ان "الوزارة لم تقرر اغلاق المدارس بسبب كورونا انما وضعت الية لتقسيم الصفوف على ان لا يتجاوز عدد الصف الوحد 20 طالبا وبحسب المساحة"، مبينا انه "في حال سجلت اصابة في صف معين يتم اغلاقه ولن يشمل الاغلاق المدرسة باكملها".

وبين ان "الوزارة لم تغلق اي مدرسة وان غلقت بعضها يعود الى مخالفتها الى عدد ايام الدوام الرسمي".

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