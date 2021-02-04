التربية توضح بشأن إغلاق المدارس المسجل فيها إصابات بكورونا

2021/02/04 | 09:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تأجيل موعد امتحانات الدراستين الابتدائية والثانوية من السادس لشهر الشباط الى الـ 20 من الشهر ذاته، فيما أشارت إلى أن حالات الإصابات بكورونا التي تسجل لا تغلق المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الكثير من المدارس أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن […]

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