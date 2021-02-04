2021/02/04 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لمجلة فورين بوليسي أن السعودية تبحث عن مكان لها في المسرح العالمي، وأنها تسعى وراء الشرعية والعودة إلى الحياة الطبيعية كوجهة للاستثمار الأجنبي والسياحة الدولية، ويظهر ذلك من استضافتها لقمة مجموعة العشرين العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نهاية سياسة الأعين المغلقة".. كيف سيتعامل بايدن مع الملف السعودي؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نهاية سياسة الأعين المغلقة".. كيف سيتعامل بايدن مع الملف السعودي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).