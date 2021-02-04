2021/02/04 | 09:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: لم نقرر اغلاق المدارس.. أسبوع غير كافٍ لامتحانات نصف السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/04 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: لم نقرر اغلاق المدارس.. أسبوع غير كافٍ لامتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: لم نقرر اغلاق المدارس.. أسبوع غير كافٍ لامتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).