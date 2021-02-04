التعليم تعلن نتائج قبول طلبة الدور الثالث من ذوي الشهداء

2021/02/04 | 09:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج قبول طلبة الدور الثالث من فئة “ذوي الشهداء” للسنة الدراسية 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان، إن “عدد المقبولين ضمن فئة ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (368) طالبا فيما تم قبول (15) طالبا ضمن فئة ذوي شهداء الحشد الشعبي، وبلغ عدد المقبولين ضمن فئة ذوي شهداء جرائم حزب البعث المنحل (113) طالبا”.وأضاف أنه “يمكن الاطلاع على نتائج وأسماء المقبولين في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة: (www.dirasat-gate.org)”.

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