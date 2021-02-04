2021/02/04 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق الحسين يعزز صفوفه بأربعة لاعبين أجانبأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحسين الرياضي تعاقدها مع أربعة لاعبين محترفين لتدعيم صفوف فريقها الكروي الذي يستعد لخوض منافسات التأهيل للدوري الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج قبول طلبة الدور الثالث من فئة ذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج قبول طلبة الدور الثالث من فئة ذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).