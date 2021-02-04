التربية تُحدد موعد الامتحان النصفي لمراكز محو الأمية

2021/02/04 | 09:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التربية/ المديرية العامة للشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الامية، اليوم الخميس، موعد الامتحان النصفي لمراكز محو الامية لمرحلتي الأساس والتكميلي للعام الدراسي 2020 – 2021.وذكرت الوزارة في بيان، انه “تم تحديد يوم الجمعة الموافق الـ19 من شهر شباط الحالي موعدا لبدء الامتحان النصفي لجميع مراكز محو الامية في بغداد والمحافظات […]

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