"عازم على إحياء الخلافة".. العراق والتحالف الدولي يكثفان الضغط على داعش

2021/02/04 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة، حملتها ضد تنظم داعش، مما أدى إلى مقتل العديد من قادة التنظيم خلال الأيام الماضية.

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