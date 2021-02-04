2021/02/04 | 09:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد .. القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال بعملة اجنبية لاقيمة لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/04 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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