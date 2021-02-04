2021/02/04 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن قراره بمنح ضباط وزارتي ( الداخلية والدفاع ) والأمن الوطني سلف شخصية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المكتب الأعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 شباط 2021)، إن "السلفة ستمنح من دون شرط التوطين على أن يقدم طالب السلفة تعهد خطي بتوطين راتبه لدى مصرفنا ( حصرا ) مستقبلا".

وأضاف ان "مبلغ السلفة حدد بثلاث مستويات (١٠/٨/٥) ملايين وحسب حدود صافي الراتب على ان لا يتجاوز مبلغي القسط والفائدة الشهري لهذه السلفة بنسبة (٥٠٪؜) من صافي الراتب وتحتسب بطريقة القسط الثابت"، مؤكداً أنه "سيتم نشر شروط المنح والتسديد لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يصدر تعليمات خاصة بمنح سلفة لضباط الداخلية والدفاع والأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يصدر تعليمات خاصة بمنح سلفة لضباط الداخلية والدفاع والأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).