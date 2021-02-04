غريزمان يقود برشلونة الى نصف نهائي كأس اسبانيا بعد ريمونتادا تاريخية

2021/02/04 | 09:47 - المصدر: سفن سكاي

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قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب غرناطة الأربعاء في ربع نهائي المسابقة المحلية.

هز أنطوان غريزمان الشباك مرتين وصنع هدفين آخرين ليقود انتفاضة برشلونة المتأخرة من خلال الفوز 5-3 على مضيفه غرناطة بعد وقت إضافي لبلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء.

وكان غرناطة متقدما 2-صفر قبل دقيقتين من النهاية بفضل ثنائية كينيدي (33) وروبرتو سولدادو (47).

لكن غريزمان، الذي كان فقد الكرة في الهجمة التي أدت إلى هدف سولدادو، أعاد برشلونة إلى “الحياة” في الدقيقة 88 ثم صنع هدف التعادل لزميله جوردي ألبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح المهاجم الفرنسي التقدّم لبرشلونة بعد عشر دقائق من بداية الوقت الإضافي وحتى بعد إدراك فيدي فيكو التعادل من ركلة جزاء (103) فقد نجح برشلونة في التقدّم مرة أخرى عبر فرينكي دي يونغ في الدقيقة 108.

وحسم ألبا فوز برشلونة (113) بتسديدة مباشرة رائعة إثر تمريرة لغريزمان ليضمن الفريق الكاتالوني مكانه في الدور قبل النهائي.

كما تأهل ليفانتي إلى المربع الذهبي بفوزه القاتل على فياريال 1-صفر بعد التمديد.

وسجل المهاجم البديل روجر مارتي هدف الفوز للمضيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

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