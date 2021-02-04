رئيس أولمبياد طوكيو يعتذر عن تصريحاته ضد السيدات

2021/02/04 | 09:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتذر يوشيرو موري، رئيس أولمبياد طوكيو 2020، عن تصريحاته “غير اللائقة” والتي كانت ضد القيم الأولمبية.وأبلغ موري الصحفيين أنه لا يفكر في تقديم استقالته، وفقا لوكالة “رويترز”.وأثار رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو حالة من الغضب بسبب تصريحاته بشأن تحدث السيدات الأعضاء في اللجنة الأولمبية اليابانية كثيرا.وقال موتري، في وقت سابق، […]

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