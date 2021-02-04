إيقاف عملية نقل ملكية عقار في الأنبار مساحته 54 دونماً

2021/02/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس (4 شباط 2021)، إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيَّته للدولة في مُحافظة الأنبار؛ وذلك لوجود مُخالفاتٍ في إجراءات التمليك.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى قيام ملاكات مكتب تحقيق الأنبار بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام مُديريَّة زراعة المُحافظة وشعبة زراعة الخالديَّة، بالتعاون مع بعض الأشخاص، ببيع عقارغابات الحبانيَّة البالغة مساحته (54) دونماً".

وأضافت أن "عمليَّة البيع تمَّت على الرغم من تأكيد دائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار بعدم إعطاء أيَّة موافقةٍ على التمليك، إلا بعد الرجوع إلى الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة".

وأشارت الدائرة إلى إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر إيقاف الإجراءات كافة الخاصَّة بنقل ملكيَّة العقار".

وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.

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