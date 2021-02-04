الأنواء الجوية: أمطار وغيوم في 14 محافظة بدءأ من اليوم وتستمر لـ 3 أيام

2021/02/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، الحالة الجوية في عموم مناطق البلاد، مع توقعاتها ببدء هطول الأمطار من اليوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ولمدة ثلاثة أيام ستبقى مستمرة، وتتفاوت بشدتها.

وفي جداول توضيحية صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها اليوم غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بعد الظهر ابتداءً من الأقسام الغربية وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة ليلاً وفرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأوضحت، أن "الأمطار ستكون في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، بدءاً من يوم غد الجمعة ولغاية يوم السبت المقبل، وستكون شدتها متفاوتة بعضها تكون رعدية في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

يتبع.



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