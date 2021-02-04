الرشيد يصدر تعليماته لمنح سلفة الـ10 ملايين لضباط وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني

2021/02/04 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرشيد الحكومي، الخميس (4 شباط 2021)، التعليمات الخاصة بمنح السلف لضباط وزارتي الداخلية والدفاع والأمن الوطني من غير الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلفة ستمنح من دون شرط التوطين على أن يقدم طالب السلفة تعهد خطي بتوطين راتبه لدى مصرفنا ( حصرا ) مستقبلا".

وأضاف أن "مبلغ السلفة حدد بثلاث مستويات (5/8/10) ملايين وحسب حدود صافي الراتب على ان لا يتجاوز مبلغي القسط والفائدة الشهري لهذه السلفة بنسبة (50٪؜) من صافي الراتب وتحتسب بطريقة القسط الثابت".

وأشار بيان مصرف الرشيد، إلى أنه "سيتم نشر شروط المنح والتسديد لاحقآ".

اعلن مصرف الرشيد عن قراره بمنح ضباط وزارتي (الداخلية والدفاع) والأمن الوطني سلف شخصية.

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