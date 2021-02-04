التعليم العالي تعلن نتائج قبول طلبة الدور الثالث من فئة ذوي الشهداء في المعاهد والكليات

2021/02/04 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ إعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول طلبة الدور الثالث من فئة ذوي الشهداء للسنة الدراسية 2021/2020 في المعاهد والكليات.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن عدد المقبولين ضمن فئة ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (368) طالبا فيما تم قبول (15) طالبا ضمن فئة ذوي شهداء الحشد الشعبي وبلغ عدد المقبولين ضمن فئة ذوي شهداء جرائم حزب البعث المنحل (113) طالبا".وأضاف يمكن الاطلاع على نتائج وأسماء المقبولين في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة: (www.dirasat-gate.org)./انتهى7

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