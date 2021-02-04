الصحة تكشف عن معلومات جديدة بشأن المشمولين بالشحنة الأولى من اللقاح

2021/02/04 | 09:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن فئة الرياضيين غير مشمولة ضمن الوجبة ا...

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