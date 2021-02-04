التربية تحدد موعد الامتحان النصفي لمراكز محو الامية

2021/02/04 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية - المديرية العامة للشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الامية، يوم الجمعة المقبل، موعدا للامتحان النصفي لمراكز محو الامية لمرحلتي الأساس والتكميلي للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى NRT عربية، (4 شباط 2021)، انه "تم تحديد يوم الجمعة الموافق الـ19 من شهر شباط الحالي موعدا لبدء الامتحان النصفي لجميع مراكز محو الامية في بغداد والمحافظات بالإضافة الى ممثلية الوزارة الاتحادية في محافظتي أربيل ودهوك، حيث سيستمر لغاية ال_5 من آذار المقبل".

واضاف البيان، انه "بحسب المديرية فان الامتحانات ستشمل مرحلتي الأساس والتكميلي للدفعة "التاسعة"، منوها الى ان "الامتحانات ستتم فقط ايام الجمعة ضمن الفترة المحددة اعلاه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية وتوجيهات وزارة التربية بهذا الخصوص".

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