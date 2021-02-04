ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 7 ملايين دينار في ميناء أم قصر

2021/02/04 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميناء أم قصر

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 7 ملايين مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الشمالي لمواد مخالفة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، 4 شباط 2021، ان "المواد لم يصرح بها تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى دائرة كمرك محطة بوابة البصرة خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

واشار البيان إلى انه "تمت إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي".

ر.إ

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