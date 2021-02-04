الصحة العالمية: البيئة العراقية غير حاضنة لفيروس “نيباه”

2021/02/04 | 09:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن البيئة العراقية غير مناسبة ولا حاضنة لفيروس “نيباه” الذي ظهر مؤخرا واثار مخاوفا عالمية.وقال رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “فيروس نيباه ليس جديدا، فقد ظهر اولا في ماليزيا عام 1999 حيث ظهرت اعراضه عند المزارعين الذين يتعاملون مع الخنازير، بعدها اختفى المرض، وظهر في بنغلادش والهند عند بعض الناس الذين يتناولون اغذية ملوثة ببعض افراز الخفافيش».واضاف حتاحت ان “المرض ينتقل بشكل اساس من الحيوان الى الانسان، مع وجود بعض الانتقالات من انسان الى آخر، كما ان البيئة الحاضنة لهذا المرض هي خفاش الفاكهة، والتواصل مابين الانسان والخنازير”، مؤكدا أن “البيئة العراقية غير مناسبة ولا حاضنة للفيروس».ويسبب الفيروس بشكل اساس التهاب الدماغ، وقد يكون قاتلا لكن ليس كل الاشخاص المصابين به، يكونون عرضة للاصابة بالتهاب الدماغ.وكان وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي قد لوح امس الاربعاء، باعادة فرض حظر التجوال في البلاد والحجر الصحي إذا استمرت إصابات فيروس كورونا بالارتفاع.



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محمد شفيق, [04.02.21 09:48]الرشيد يصدر تعليماته الخاصة بمنح سلفة للضباط غير الموطنة رواتبهمالمعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن قراره بمنح ضباط وزارتي ( الداخلية والدفاع ) والأمن الوطني سلف شخصية.واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “السلفة ستمنح من دون شرط التوطين على أن يقدم طالب السلفة تعهد خطي بتوطين راتبه لدى مصرفنا ( حصرا ) مستقبلا”.وأضاف أن “مبلغ السلفة حدد بثلاث مستويات (١٠/٨/٥) ملايين وحسب حدود صافي الراتب على ان لا يتجاوز مبلغي القسط والفائدة الشهري لهذه السلفة بنسبة (٥٠٪؜) من صافي الراتب وتحتسب بطريقة القسط الثابت وأكد أنه سيتم نشر شروط المنح والتسديد لاحقآ”.



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