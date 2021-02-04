الرشيد يصدر تعليماته الخاصة بمنح سلفة للضباط غير الموطنة رواتبهم

2021/02/04 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن قراره بمنح ضباط وزارتي ( الداخلية والدفاع ) والأمن الوطني سلف شخصية.واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “السلفة ستمنح من دون شرط التوطين على أن يقدم طالب السلفة تعهد خطي بتوطين راتبه لدى مصرفنا ( حصرا ) مستقبلا”.وأضاف أن “مبلغ السلفة حدد بثلاث مستويات (١٠/٨/٥) ملايين وحسب حدود صافي الراتب على ان لا يتجاوز مبلغي القسط والفائدة الشهري لهذه السلفة بنسبة (٥٠٪؜) من صافي الراتب وتحتسب بطريقة القسط الثابت وأكد أنه سيتم نشر شروط المنح والتسديد لاحقآ”.



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