المنافذ تكشف عن إجراءات للسيطرة على معابر كردستان

2021/02/04 | 09:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس هيئة المنافذ الحدوديّة عمر الوائلي ، الخميس، عن ارتفاع إيرادات المنافذ خلال 2020 مقارنة بـ 2019 على الرغم من اجراءات الغلق وحظر التجوال بسبب انتشار وباء كورونا، مشيرا الى اجراءات ستتخذ قريبا من شأنها احكام السيطرة على منافذ كردستان.وقال الوائلي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “حجم الايرادات خلال العام الماضي بلغت ترليونا ومئة واربعة وتسعين مليار دينار، بينما كانت خلال العام 2019 ترليونا ومئة واثنين وعشرين مليارا اي بفارق يصل الى 71 مليار دينار”.وأضاف أن “تلك الزيادة تحققت في ظل اجراءات غلق المنافذ الحدودية وحظر التجوال الذي دام سبعة اشهر”، مبينا ان «تلك الزيادة كانت بفضل تشديد الرقابة والسيطرة والاشراف من قبل هيئة المنافذ الحدودية».وفي ما يخص المنافذ غير الرسمية، اوضح الوائلي ان «نائب قائد العمليات المشتركة ناقش مع وفد برئاسة وزير الداخلية في الاقليم اغلاق المعابر غير الرسمية»، مشيرا الى «اجراءات ستتخذ قريبا من شأنها احكام السيطرة على منافذ كردستان بعد اتباع الطرق القانونية والسياقات والمخاطبات الرسمية».



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