النزاهة توقف إجراءات نقل ملكية عقار بالأنبار

2021/02/04 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أثمرت جهود هيئة النزاهة الاتّحاديَّة عن إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيَّته للدولة في مُحافظة الأنبار؛ وذلك لوجود مُخالفاتٍ في إجراءات التمليك.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، ان"ملاكات مكتب تحقيق الأنبار ، قامت بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام مُديريَّة زراعة المُحافظة وشعبة زراعة الخالديَّة، بالتعاون مع بعض الأشخاص، ببيع عقارغابات الحبانيَّة البالغة مساحته (54) دونماً".

وأضافت إن "عمليَّة البيع تمَّت على الرغم من تأكيد دائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار بعدم إعطاء أيَّة موافقةٍ على التمليك، إلا بعد الرجوع إلى الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة".

وأوضحت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر إيقاف الإجراءات كافة الخاصَّة بنقل ملكيَّة العقار".

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