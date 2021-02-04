2021/02/04 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن استثناء النواب من ضريبة الدخل المقترحة كبديل عن الاستقطاعات في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، إن “اللجنة مستمرة في اجتماعاتها بشأن الموازنة، ورغم قطعها شوطاً كبيراً في ذلك إلا أنه لم يحدد موعد للتصويت عليها بسبب عدم الاتفاق على فقرة حصة الاقليم”، مؤكداً أن “الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من الحكومة سواء كان برلمانياً أو حتى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”.وأضاف، أن “ما يشاع من عدم شمول البرلمانيين بضريبة الدخل لا صحة له؛ لأن هذه الضريبة تشمل كل من يتقاضى راتباً من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية ترجح استثناء فئات من ضريبة الدخل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية ترجح استثناء فئات من ضريبة الدخل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية ترجح استثناء فئات من ضريبة الدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).