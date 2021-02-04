خبير يقيّم ضرورة استكشاف القمر

2021/02/04 | 10:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن أندريه إيونين، الخبير في مجال الفضاء، أن برنامجي القمر الأمريكي والروسي كذلك ، لا يبرران التكلفة المالية العالية، لأن النتائج لن تفيد أي بلد أو البشرية جمعاء.وقال إيونين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “إن مسألة إنفاق أموال طائلة لتنفيذ البرنامج القمري، هي مسالة أساسية، لأن الأموال من الميزانية.



وهذه المسألة موضع نزاع في الولايات المتحدة وروسيا منذ عشرين سنة..لذلك يجب توضيح الأمر لجميع دافعي الضرائب والخبراء، لماذا تأخذ الدولة هذه المبالغ من الميزانية، وتنفقها على برنامج القمر”.ويضيف، “لم تنجح جميع الإمكانيات الفكرية الهائلة، التي وظفت في الولايات المتحدة وروسيا، للبحث عن جواب مقنع لهذه المسألة، لأنه غير موجود أساسا في نموذج الفضاء المعياري”.وتجدر الإشارة، إلى أن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” أعلن في وقت سابق، أن روسيا لن تشارك في سباق القمر مع الولايات المتحدة.ويعتقد الخبير، أن مثل هذه البرامج الفضائية، يمكن أن يكون لها مبرران: الأول، مصلحة المجتمع البشري وتخفيض المخاطر على الحضارة القادرة على الوصول إلى الكواكب الأخرى.



ولكن لم تشر “روس كوسموس” ولا “ناسا” إلى هذا الأمر أبدا.



والمبرر الثاني، يمكن أن يكون مستوى التطور التكنولوجي للبلاد، الذي يوفره برنامج شامل.انتهى / 25م

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