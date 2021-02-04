المصارف الحكومية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر شباط

2021/02/04 | 10:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أطلقت المصارف الحكومية، رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر شباط/فبراير.

وأكّد مصرف الرافدين في بيان، الخميس، أنّ فروعه بدأت توزيع الرواتب، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة يوم أمس.

فيما دعا مصرف الرشيد، المتقاعدين إلى استلام رواتبهم عبر أدوات الدفع الإلكتروني بعد إطلاقها من قبل فروعه.

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