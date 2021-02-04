وزارة العمل: شمول 91 ألفاً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2021/02/04 | 10:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، عن أن نسبة التخصيصات من الأموال في موازنة 2021 تكفي لخطط الوزارة لهذا العام، فيما بيّنت شمول 91 ألفاً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال وزير العمل والشؤون الإجتماعية عادل الركابي، وفقا لوكالة الانباء العراقية إن “هناك التزاماً بدخول العمالة الأجنبية، إضافة إلى تشغيل بنسبة 50 % من الأيادي العراقية بحسب ما أقرته القوانين”، لافتا إلى أن “الشركات التي لم تستجب لتشغيل العمالة العراقية تتم احالتها للقضاء وفقا لقانون العمل”.

وبيّن أن “التقديرات تشير الى وجود نحو 400 إلى 600 ألف من العمالة الأجنبية في البلاد”، موضحا أن “الذين حصلوا على إجازة ترخيص من قبل وزارة العمل هم بنحو 55 ألفاً فقط، وأن عددهم كان 13 ألفاً لكن بسبب إجراءات الوزارة ارتفع إلى هذا العدد”.

وبيّن أن “الوزارة حصلت على تخصيصات كبيرة ضمن موازنة 2021 سواء كان ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية او هيأة ذوي الإعاقة”، مشيرا إلى أن “هناك شمولا جديدا، إضافة إلى زيادة في سقف الاعانة في حال إقرار مجلس النواب ذات المبالغ التي احيلت من قبل الحكومة”.

وفي ذات السياق أوضح بأن “الملاكات التفتيشية في جميع المحافظات تمكنت من شمول 91 ألفاً، كأعداد جديدة، بالحماية الاجتماعية في غضون 5 أشهر وما زال العمل مستمرا”.

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