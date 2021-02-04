اسعار النفط تواصل التقدم نحو الـ60 دولارًا

2021/02/04 | 10:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

واصلت اسعار النفط الارتفاع، اليوم الخميس، مع تراجع مخزونات الخام الاميركي إلى أدنى مستوى منذ اذار 2020، وتمديد أوبك وحلفاؤها سياسة تخفيض الانتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.03 بالمئة، لتصل إلى 58.72 دولاراً للبرميل الواحد.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا، ايضا، بـ34 سنتًا أو 0.34 بالمئة، لتصل إلى 56.03 دولارا للبرميل.

ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك + ، سياستها الحالية لإنتاج النفط، باجتماع عقد، أمس الأربعاء، في إشارة إلى أن المنتجين سعداء بأن التخفيضات الكبيرة للإمدادات تستنزف المخزونات على الرغم من التوقعات غير المؤكدة للتعافي في الطلب مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

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