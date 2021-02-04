إجرام بغداد تطيح بعصابة لتزوير العملات والاحتيال على المواطنين

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس، اعتقال عصابة تحتال على المواطنين بعملة أجنبية لا قيمة لها أمام الدينار العراقي.وقالت المديرية في بيان، انه “بعد توفر معلومات عن وجود عصابة نصب واحتيال مؤلفة من ثلاث أشخاص تقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال بيع عملة أجنبية لا قيمة لها أمام الدينار العراقي مقابل مبالغ […]

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