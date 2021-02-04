مصرف المشرق العربي يعلن اطلاق تمويل شراء السيارات للموطنة رواتبهم

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف المشرق العربي الاسلامي ،الخميس، عن اطلاق تمويل شراء السيارات للموطنين رواتبهم لدى المصرف.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان المصرف اطلق تمويل شراء السيارات نوع "رينو" للموطنين راواتبهم لدى المصرف من خلال نظام المرابحات.

واضاف ان تسديد الاقساط يتم عن طريق تحويل الراتب وبطريقة السداد الشهري المريح وبهامش الربح 6٪ فقط ولمدة ٤ سنوات كحد أقصى.

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