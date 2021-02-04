2021/02/04 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، انخفاض الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 10.6 بالمئة خلال عام 2020، مسجلا أسوأ أداء سنوي منذ بدء رصد البيانات في عام 1990.

وقال الاتحاد، في أحدث تقاريره، إن نسبة انخفاض الطلب على الشحن الجوي تجاوز هبوط التجارة العالمية للسلع خلال العام الماضي، والبالغة 6 بالمئة.

وحسب التقرير، تقلصت السعة العالمية (المقاسة بالطن المتوفر للبضائع) بنسبة 23.3 بالمئة في عام 2020، بينما سجلت هبوطا بنسبة 24.1 بالمئة للعمليات الدولية.

ورصد التقرير تحسينات ظهرت في كانون الأول الماضي، عندما كان الطلب العالمي أقل بنسبة 0.5 بالمئة عن مستويات العام السابق.

واعتبر التقرير أن الشحن الجوي في وضع أفضل من تعطل الطلب على الركاب.

وأفاد التقرير: "إنه من الصعب رؤية تحسينات في الطلب على الركاب أو أزمة السعة"، مضيفا أن "عام 2021 سيكون عامًا آخر صعبًا".

ويعد قطاع السفر من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024، وفق تقديرات سابقة لـ"إياتا".

وقدر الاتحاد الدولي خسائر قطاع الطيران العالمي بنحو 118.5 مليار دولار خلال عام 2020، تنخفض إلى خسائر صافية بنحو 38.7 مليار دولار في عام 2021.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تأسس عام 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («إياتا»: تراجع الطلب على الشحن الجوي 10.6 بالمئة في 2020) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («إياتا»: تراجع الطلب على الشحن الجوي 10.6 بالمئة في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).