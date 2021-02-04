مدرب برشلونة: عودتنا امام غرناطة لا تصدق

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةاكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رونالد كومان، ان عودة الفريق أمام غرناطة لا تُصدق، مبيناً ان المهاجم انطوان جريزمان يجعل برشلونة أكثر خطورة.ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات كومان، قائلا: “أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا، إنها كرة القدم، إنه أمر لا يصدق، كان لدينا العديد من الفرص لإنهاء المباراة من قبل، حاولنا مرارًا وتكرارًا”.وأضاف: “في الشوط الثاني سجلنا في النهاية وفي الوقت الإضافي كذلك، كان ذلك لا يصدق، النصف الثاني من الأشواط الإضافية كان مذهلاً، لا أعرف ما إذا كانت ركلة جزاء على ديست أم لا (هدف غرناطة الثالث)، مواجهة تطلبت عقلية هائلة وعمل بدني”.وتابع كومان: “عقلية الفريق كانت أكثر ما أعجبني، لم نتوقف عن المحاولة، لم نكن محظوظين في بعض الفرص، بدا الأمر وكأننا سنخسر، أنا سعيد جدًا”.وأردف: “أعتقد أننا دخلنا المباراة بقوة، لعبنا بشكل جيد للغاية في أول 25 دقيقة، وخطأ في اللعبة يكلفنا هدفًا أو هدفين في منطقة لا يمكن التهاون فيها، يجب أن نبرز العقلية والطموح، استحقينا الفوز في هذه المباراة بسبب الموقف الذي كان لدينا”.واستطرد الهولندي: “لطالما كان لدي ثقة في الفريق، النتيجة 2-1 وكان لا يزال هناك خمس دقائق على النهاية، لقد كان جهدًا رائعًا من جانب اللاعبين، لقد كان لدينا الكثير من الوقت الإضافي ولكن علينا التعافي للعب ضد بيتيس يوم الأحد”.وعن جريزمان، علّق كومان: “لقد عمل أنطوان دائمًا بجد من أجل التغيير ولديه المزيد من الحظ، هذا مهم بالنسبة له، إنه لاعب مهم جدًا للفريق، بكفاءته نحن أكثر خطورة”.وواصل: “يمكن أن تكون نقطة تحول، لقد عملنا بجد بحيث يمكن أن تكون لحظة للفريق للإيمان بأنفسنا، لم نستسلم أبدًا، على الرغم من سوء الحظ في بعض الفرص، كنا دائمًا نؤمن بالعودة وفي النهاية نجحنا”.وأسترسل كومان: “لا أعتقد أنه يمكننا الفوز بكل شيء هذا الموسم، لطالما آمنت بالفريق، خاصة بسبب ما نفعله مؤخرًا، لقد تحسننا كثيرًا، التواجد في نصف النهائي هو أمر رائع، خطوة عملاقة”.وأكد الهولندي: “أنا فخور جدًا بشخصية الفريق، يمكنك رؤية الأجواء في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، نحن على الطريق الذي نريده جميعًا”.وأشاد كومان بألبا: “لقد أثبت جوردي ألبا بالفعل أنه لاعب رئيسي في لعبتنا، لقد قدم العديد من التمريرات، وسجل الأهداف، بالنسبة لي هو لاعب حيوي، آمل أن يعود للمنتخب الإسباني لكن الأمر ليس في يدي”.وأتم بشأن إصابة روبيرتو: “أشعر بالأسف بشأن سيرجي، سيتعين علينا انتظار الاختبارات غدًا لمعرفة طبيعة الإصابة ومدة غيابه”.وكان غرناطة متقدمًا بهدفين دون رد، حتى تمكن جريزمان من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 88 ثم تعادل ألبا في الدقيقة (90+2)، لتتجه المباراة لأشواط إضافية ويفوز البارسا (5-3).



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة: عودتنا امام غرناطة لا تصدق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة: عودتنا امام غرناطة لا تصدق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).