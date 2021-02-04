أسعار صرف الدولار أمام الدينار في بغداد وعدد من المحافظات

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر (بغداد اليوم)، أسعار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، لهذا اليوم.وجاءت أسعار سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، كالأتي:بورصة الكفاح- بغداد145,300 مقابل كل 100 دولارالسعر في الصيرفات ( تقريبي ) 144,750 مقابل كل 100 دولار145,750 مقابل كل 100 دولارالبصرة / بورصة145,200 مقابل كل 100 دولارالموصل / جملة145,450 مقابل كل 100 دولاراربيل / بورصة 145,475 مقابل كل 100 دولارالسليمانية / بورصة145,550 مقابل كل 100 دولارالنجف / بورصة145,300 مقابل كل 100 دولار

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