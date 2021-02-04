2021/02/04 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تفاجأ المتقاعدون اثناء استلام رواتبهم من مكاتب الصرف التابعة لشركة (كي كارد)، اليوم الخميس، بوجود استقطاعات في رواتبهم وصلت إلى 200 ألف دينار.

’’ومن غير سابق انذار’’، أفاد عدد من المتقاعدين لـ (بغداد اليوم)، انهم ’’استلموا رواتبهم اليوم، مع استقطاعات بالجملة، ودون ان يتم اشعارهم بالأمر’’.

ولم تشمل الاستقطاعات جميع الرواتب، بحسب مدير جمعية المتقاعدين، مهدي العيسى، مبيناً أن "القطوعات ليست ضريبة، لكون المتقاعدين غير مشمولين بالضريبة، وقد تكون سلف قديمة تم استيفاء قطوعاتها بأثر رجعي لمن لم يسددوا بالطرق الألكترونية".

هناك من قال انه حصل على راتبه التقاعدي، فيه نسبة استقطاعات وصلت إلى 150 الف دينار، وآخر بين أنه استلم راتبه التقاعدي مشمولاً باستقطاع بلغ 200 الف دينار.

وعبر المتقاعدون عن غضبهم من الاستقطاعات الكبيرة التي طالت رواتبهم، وفيما حملوا وزارة المالية مسؤولية الاستقطاع ’’غير المبرر’’، طالبوا الحكومة بارجاع المبالغ التي استقطعت من رواتبهم، داعين الى عدم المساس برواتب شريحة المتقاعدين.

وفي الصورة أدناه، أوضح أحد المتقاعدين وهو جريح ومنتسب في وزارة الداخلية لـ (بغداد اليوم)، أن "راتبه التقاعدي 750 ألف دينار، واليوم بيّن الإشعار وجود استقطاع بنحو 400 ألف، ليتبقى من راتبه 315 ألف دينار"، مشيراً إلى أنه "أحد المستفيدين من السلف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتقاعدون ساخطون على بوابات الصرف الإلكتروني.. استقطاعات بالجملة من الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتقاعدون ساخطون على بوابات الصرف الإلكتروني.. استقطاعات بالجملة من الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).