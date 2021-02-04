التربية تُحدد موعد بدء الامتحان النصفي الدفعة

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حددت وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون الفنية في الجهاز التنفيذي لمحو الامية ، موعد الامتحان النصفي لمراكز محو الامية لمرحلتي الأساس والتكميلي للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" تم تحديد يوم الجمعة الموافق الـ19 من شهر شباط الحالي موعدا لبدء الامتحان النصفي لجميع مراكز محو الامية في بغداد والمحافظات بالإضافة الى ممثلية الوزارة الاتحادية في محافظتي أربيل ودهوك ، حيث سيستمر لغاية ال_5 من آذار المقبل ، وبحسب المديرية فان الامتحانات ستشمل مرحلتي الأساس والتكميلي للدفعة "التاسعة" ، علما ان الامتحانات ستتم فقط ايام الجمعة ضمن الفترة المحددة اعلاه ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية وتوجيهات وزارة التربية بهذا الخصوص"./انتهى7

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