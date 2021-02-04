إحباط هجمات انتحارية وضبط وكرين في الانبار

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية الخميس، ضبط وكرين أحدهما عبارة عن مخبأ للاسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الأنبار....

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