وفاة قائد في الجيش العراقي السابق بسجن الحوت

2021/02/04 | 10:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي احد قادة الجيش العراقي السابق في عهد صدام حسين داخل سجن الحوت بالناصرية.

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