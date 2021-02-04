سيرة بلد:السودان والدكتور منصور خالد - عادل الامين

2021/02/04 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_الامين هكذا تكلم دكتور منصور خالدقال ابن المقري:سبحان من قسم الحظوظ *** فلا عتاب ولا ملامةأعمى وأعشى ثم ذو *** بصر وزرقاء اليمامةومسدد أو جائر *** أو حائر يشكو ظلامهفالعيش في الدنيا الدنيـ *** ـة غير مرجو الإدامةمن أرضعته ثٌدَيَّها *** في سرعة تبدأ فطامهومن الذي وهبته وصـ *** ـلاً ثم لم يخش انصرامهومن الذي مدت له *** حبلاً فلم يخف انفصامهأين الذين تفيأوا *** ظل ال ......





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